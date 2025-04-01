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Balıkesir Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

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Balıkesir merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 6 ilde 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Balıkesir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da toplam 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Balıkesir Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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