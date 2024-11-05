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Balıkesir'de Simit Fiyatına Zam Geldi

Balıkesir'de Simit Fiyatına Zam Geldi
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Balıkesir'de simidin fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simit fiyatındaki güncellemeyi kabul etti.

Balıkesir'de 100 gramı 12,5 TL'den satılan simidin fiyatı 15 TL oldu.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ocak ayından bu yana 12,5 TL'den satılan simit, 2,5 TL'lik artış yapılarak fiyatı 15 TL oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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