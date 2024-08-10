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Balıkesir'de kayıp kadın için genişletilen arama çalışmaları devam ediyor

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Öznur Sarıoğlu'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kumköy ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Öznur Sarıoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyor. Kumköy ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları, genişletilerek devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Kumköy Mahallesi'nde yaşayan Öznur Sarıoğlu (41) dört gün önce "Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum" diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Olayın ardından Gönen ilçesi ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gönen Dağcılık Kulübü (GÖNDAK) ve köpekli arama timleri dahil olmak üzere toplam 108 personel Öznur Sarıoğlu'nu bulmak için seferber oldu.

Arama çalışmaları, Öznur Sarıoğlu'nun kaybolduğu Kumköy ve çevresindeki köylerde yoğunlaştırıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Sarıoğlu'ndan hala bir iz bulunabilmiş değil.

Arama çalışmalarında dördüncü gün geride kalırken çalışmalarının genişletilerek devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kumköy Gönen 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

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