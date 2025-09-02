Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Edremit'te düzenlenen operasyonla kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. M.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 2 adet sigara sarma makinesi, 28 bin adet dolu makaron sigara, 2 bin 800 adet boş makaron, 2 kilo 100 gram paket tütün, 3 kilo açık kıyılmış tütün ve bin adet şeffaf kilitli poşet bulundu. Olayla ilgili M.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
