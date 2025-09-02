Haberler

Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te düzenlenen operasyonla kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. M.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 2 adet sigara sarma makinesi, 28 bin adet dolu makaron sigara, 2 bin 800 adet boş makaron, 2 kilo 100 gram paket tütün, 3 kilo açık kıyılmış tütün ve bin adet şeffaf kilitli poşet bulundu. Olayla ilgili M.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.