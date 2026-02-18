Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de bir site otoparkında park halindeki iki araçtan çalınan 30 milyon dolar ile ilgili olarak 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili toplamda 13 kişi gözaltına alındı, 100 bin ABD dolarına da el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına 11 kişi alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u gözaltına alınarak cezaevine gönderilirken, 2 kişiye ise yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 100 bin ABD dolarına el konuldu. Hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari altı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
