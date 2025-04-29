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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölümü, ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin spor yaptığı esnada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çetin'in ani ölümü ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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