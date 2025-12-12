Köşk'te 500 kilogram sahte zeytinyağı yakalandı

Aydın'dan Malatya'ya gönderilen bir araç içerisinde jandarma ekipleri tarafından 500 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın' dan Malatya'ya sevk edilmek üzere yola çıkan bir aracı durdurarak yaptığı kontrolde, 500 kilogram sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirdi. Yaklaşık 250 bin TL değerindeki ürünle ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı. - AYDIN