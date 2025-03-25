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Aydın'da Sigara Kaçakçılığına Operasyon: 200 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Sigara Kaçakçılığına Operasyon: 200 Kilo Tütün Ele Geçirildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 200 kilo açık tütün ve sigara sarma malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 200 kilo açık tütün ve sigara sarma malzemeleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde sigara sarımı yapan şüphelinin yapılan iş yeri aramasında 20 bin adet boş makaron, 12 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 200 kilogram açık tütün, 500 paket 100 gramlık bandrollü tütün, 50 paket nargile tütünü, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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