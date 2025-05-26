Aydın'da Sahte Tütün Operasyonu: 210 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Tütün Operasyonu: 210 Kilo Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 210 kilo açık tütün ile çok sayıda sahte makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte tütün imalatına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 210 kilo açık tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, M.B. isimli bir şüphelinin Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yeri ve ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 180 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 125 bin adet sahte bandrollü bandrolsüz boş makaron, 210 kilogram kıyılmış açık tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.