Aydın'da Sahte Tütün Operasyonu: 210 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte tütün imalatına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 210 kilo açık tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, M.B. isimli bir şüphelinin Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yeri ve ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 180 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 125 bin adet sahte bandrollü bandrolsüz boş makaron, 210 kilogram kıyılmış açık tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN