Efeler'de umuma açık işyerleri denetlendi: 5 işletmeye işlem yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halkın huzur ve güveni için umuma açık işyerlerinde denetim gerçekleştirilirken, ruhsatsız olduğu tespit edilen 5 işletmeye işlem yapıldı.

Efeler ilçesinde mevcut huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak umuma açık iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Işıklı, Kardeşköy, Kuyulu ve Şevketiye mahalleleri ile okul çevreleri ve Işıklı KYK Yurdu çevresinde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 3 fırın, 4 kahvehane, 4 et kasabı, 7 market, büfe ve tekel bayii, 10 lokanta olmak üzere toplam 28 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 aperatif işletmesinin, 3 yemek lokantasının ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeler hakkında, idari yaptırımların uygulanması amacıyla gerekli işlemler yapıldı. - AYDIN