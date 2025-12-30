Haberler

Nazilli'de kaçak zeytinyağı operasyonu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir araçta gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1858 litre bandrolsüz zeytinyağı ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1858 litre bandrolsüz olduğu değerlendirilen kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 29 Aralık 2025 günü saat 18.00 sıralarında Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişeleri bölgesinde yapılan kontrol ve denetim faaliyetleri kapsamında bir araç durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, 94 koli içerisinde toplam 1858 litre bandrolsüz olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi. Yaklaşık 170 bin 040 TL piyasa değerindeki kaçak zeytinyağının Afyon iline sevk edilmek üzere yola çıkarıldığı tespit edildi. Araç sürücüsü K.A. (33) isimli şüpheli, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN

