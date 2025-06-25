Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 77 Bin 500 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 77 Bin 500 Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 77 bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 77 bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ovaeymir Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 77 bin 500 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli şahıs hakkında Şube Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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