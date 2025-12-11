Efeler'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle mücadele kapsamında Zeybek ve Mesudiye Mahalleleri'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalarda, B.A. (28) ve H.C. (62) isimli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 elektronik sigara sarım makinesi, 105 kg kıyılmış tütün, 185 bin adet bandrolsüz boş makaron, 85 bin adet doldurulmuş makaron, 72 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN