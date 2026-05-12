Haberler

Efeler'de kaçak sigara imalathanesine baskın

Efeler'de kaçak sigara imalathanesine baskın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara imalatı yaptığı belirlenen üç kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ve tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A. A. (32), M. G. (29) ve Ü. G. (25) isimli şahısların Efeler ilçesi Mesudiye ve Kurtuluş Mahallelerinde sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili 1 ikamet ve 1 işyerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet elektronik sigara sarım makinesi, 5 adet tütün karma makinesi, 1 adet kompresör, 465 bin adet bandrollü boş makaron, 47 bin adet bandrolsüz boş makaron, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor!

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler

3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler