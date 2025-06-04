Aydın'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 100 Şişe Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 100 Şişe Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, tabelasız ve ruhsatsız bir işyerinde düzenledikleri operasyonda 100 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelası ve ruhsatı bulunmayan ve satış yapan bir işyerinde yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde Germencik Mursallı Mahallesi İzmir-Mursallı Caddesi üzerinde tabelası ve ruhsatı bulunmayan bir işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada farklı markalara ait toplam 100 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. İşletme sahibi E.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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