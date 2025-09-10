Haberler

Avşa Adası'nda Mobilya Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Avşa Adası'nda Mobilya Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Avşa Adası'ndaki bir mobilya deposunda çıkan yangın, alevlerin hızla yayılması sonucu depo ve içindeki malzemeleri küle çevirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda çıkan yangında mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası Gavurdere mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen alevlere 2 araç ve 4 personelle müdahalede bulunuldu. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depo ve içerisindeki tüm malzemeler küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.