Avşa Adası'nda Mobilya Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda çıkan yangında mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası Gavurdere mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen alevlere 2 araç ve 4 personelle müdahalede bulunuldu. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depo ve içerisindeki tüm malzemeler küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR