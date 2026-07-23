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Avcılar'da kentsel dönüşüm için yapılan yıkım sırasında ortalık toz duman oldu

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Avcılar'da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında oluşan toz bulutuna tepki gösteren esnaf ile firma çalışanı arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da yıkım sırasında oluşan toz bulutu nedeniyle firma çalışanı ile vatandaş arasında çıkan tartışma kamerada.

Olay, dün öğleden sonra Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında sokağı toz bulutu kapladı. O sırada çevredeki bir esnaf duruma tepki göstererek o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, vatandaşın yıkım yapan firmanın çalışanıyla tartışmaya girdiği anlar yer aldı. Firma çalışanının ise vatandaşa, " Şuan fırtına kopsa da böyle olacak. 3 ayrı yerden su tutuluyor. Kendini de çek. Çirkeflik yapıyorsun" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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