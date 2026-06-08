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Banka ATM'lerinden geçen sahte dolar üreten şebeke çökertildi: 9 gözaltı

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İstanbul merkezli 6 ilde ATM'lere sahte 50 dolar banknotları yatırarak 102 bin 750 dolar vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde ATM'lere 102 bin 750 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren bir şebekeyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şebekeye yönelik çalışma başlatan siber polisi, kentte farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulduğunu saptadı. Söz konusu sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102 bin 750 doları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekerek vurgun yaptıkları anlaşıldı.

ATM'lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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