Atlı Jandarma Timi, Buldan'da Tripolis Antik Kenti'nde Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi

Buldan Yenicekent Mahallesi sınırlarında bulunan Tripolis antik kentinde Atlı Jandarma Timi devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma Genel komutanlığın kurduğu Atlı Jandarma Timi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tripolis antik kentinde devriye gezen Atlı Jandarma Timi gören ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çekildi. Atlı Tim tarafından gerçekleştirilen devriye görevi olaysız bir şekilde tamamladı. - DENİZLİ