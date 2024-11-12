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Atatürk Bulvarı'nda Yol Çizgileri Çekiliyor

Atatürk Bulvarı'nda Yol Çizgileri Çekiliyor
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Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Bulvarı'ndaki karayolunun güvenliği için yol çizgileri çekiliyor. Karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, trafik akışını daha sağlıklı hale getirecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Bulvarı'ndaki karayolunun yol çizgileri çekiliyor.

Gölbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Bulvarı üzerine karayolunun yol güvenliği için yol çizgilerinin çekimi devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeni görünümüne kavuştu. Yol güvenliği ve konforu için yapılan çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak bir şekilde verilecek. Yol çizgisinde kullanılan termoplastik boya sayesinde gece karanlığında çizgiler daha net görünerek sürücülere kolaylık sağlayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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