Ataşehir'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Ataşehir'de bulunan bir tamirhanede park halindeki otomobil alev alev yandı. Tamirhaneye de sirayet eden alevler dükkanda hasar oluştururken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Tamirhanenin içinde park halinde bulunan 34 YRF 11 plakalı LPG'li otomobil henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten alev alarak yanmaya başladı. Giderek büyüyen alevler dükkana da sirayet edince, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrasında dükkanda maddi hasar oluştu, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından dükkan sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Olaya şahit olan çevre esnafı Emrah Muratoğlu, "Ben burada çiğköfteciyim. Arkadaş bir anda bağırmaya başladı, yangın tüpü istedi. Araba gazlı olduğu için bir anda parladı. Su falan döktü ama bir patlama oldu. Ondan sonra iyice alev aldı. Duvarlar dökülmeye başladı. Maddi zarar büyük ama biz ona yardımcı olacağız inşallah. Onu mağdur etmeyiz" dedi. - İSTANBUL