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'Ata'ya Saygı Bisiklet Sürüşü' Osmaneli'nden geçti

'Ata'ya Saygı Bisiklet Sürüşü' Osmaneli'nden geçti
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13. Ata'ya Saygı Bisiklet Sürüşü kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden jandarma eşliğinde geçti. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinlikte olumsuzluk yaşanmadı.

'Ata'ya Saygı Bisiklet Sürüşü' etkinliği kapsamında İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nden yola çıkan bisikletliler, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçti.

Dolunay Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Ata'ya Saygı Bisiklet Sürüşü' etkinliği kapsamında Osmaneli ilçesinden geçen sporculara jandarma ekipleri eşlik etti. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara güzergahını takip eden sürüş etkinliğinde, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Jandarma Asayiş Timi eşliğinde ilçeden geçen bisiklet kafilesine güzergah boyunca refakat edildi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı etkinlikte sporcular, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Vezirhan Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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