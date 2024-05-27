Astrolog Meral Güven yakalandı

İSTANBUL - "Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin arından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven yakalanarak gözaltına alındı.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Meral Güven Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Güven'nin geçmişte 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma, 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.