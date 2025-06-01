Artvin'deki Boğa Güreşlerinde Şampiyon Boğa Sahibine Saldırdı

Artvin'deki Boğa Güreşlerinde Şampiyon Boğa Sahibine Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde, şampiyon boğa 'Canboğa' sahibi Nevzat Hacıoğlu'na saldırdı. Olay anı çevredeki izleyiciler tarafından kaydedildi. Yaralanan Hacıoğlu'na sağlık ekipleri müdahale etti.

Artvin'de şampiyon boğa sahibini yaraladı: O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'de geleneksel düzenlenen boğa güreşlerinden şampiyon boğa sahibine saldırdı, o anlar ise türbinden izleyenler tayfından kaydedildi.

Artvin'in Murgul ilçesi Özmal köyünde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon boğanın beklenmedik bir anda sahibine saldırması panik yarattı.

Güreşlerde kendi kategorisinde birinci olan 650 kiloluk "Canboğa" isimli boğa, kutlamalar sırasında horon oynayan kalabalığın arasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu'na saldırdı. Boğanın darbesiyle sahibini önce yere yatırdı daha sonra boynuz darbeleriyle hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından alanda kısa süreli bir panik yaşandı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle boğa kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralı Hacıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı boğa sahibinin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN EMRE ERGÜN - 3.Sayfa
Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor

Gözler İstanbul'dan çıkacak kararda! İşte barış zirvesinin detayları
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı

Başarısızlığın faturası ağır! Tam 10 isimle yollar ayrıldı
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti

Yılan ısırığı can aldı! Hastanede yaşamını yitirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.