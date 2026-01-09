Artvin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Artvin'de inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler bölgesindeki bir inşaatta çalışan Yasin Demir (44), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6'ncı katından düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN