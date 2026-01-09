Haberler

Artvin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Artvin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de bir inşaatın 6. katından düşen 44 yaşındaki işçi Yasin Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'de inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler bölgesindeki bir inşaatta çalışan Yasin Demir (44), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6'ncı katından düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı

Muhtarın canına tak edince, bakın kimin cenazesini kaldırdı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı

Muhtarın canına tak edince, bakın kimin cenazesini kaldırdı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti

Eşine trafiğin ortasında dehşeti yaşattı