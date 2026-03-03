Düşük faiz vaadiyle dolandırıcılığa jandarma darbesi

Artvin'de düşük faizli kredi vaadiyle 500 bin TL dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın düşük faizli kredi verme vaadiyle 500 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan Projeli JASAT faaliyeti kapsamında yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile MASAK verilerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da tespit edilen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 16 adet cep telefonu, 16 adet banka/kredi kartı, 14 adet çek ve 11 adet SIM kart ele geçirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı