Haberler

Düşük faiz vaadiyle dolandırıcılığa jandarma darbesi

Düşük faiz vaadiyle dolandırıcılığa jandarma darbesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de düzenlenen operasyonda, düşük faizli kredi vaadiyle 500 bin TL dolandıran şebekeye yönelik 8 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı.

Artvin'de düşük faizli kredi vaadiyle 500 bin TL dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın düşük faizli kredi verme vaadiyle 500 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan Projeli JASAT faaliyeti kapsamında yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile MASAK verilerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da tespit edilen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 16 adet cep telefonu, 16 adet banka/kredi kartı, 14 adet çek ve 11 adet SIM kart ele geçirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt