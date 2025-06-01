Artvin'de Boğa Güreşlerinde Şampiyon Boğa Sahibine Saldırdı

Artvin'de Boğa Güreşlerinde Şampiyon Boğa Sahibine Saldırdı
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Artvin Murgul ilçesinde düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri'nde şampiyon boğa, kutlamalar sırasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu'na saldırarak hafif yaraladı. Olay anı izleyiciler tarafından kaydedildi.

Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa sahibine saldırdı. O anlar tribündeki izleyeciler tarafından görüntülendi.

Murgul ilçesi Özmal köyünde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon boğanın beklenmedik bir anda sahibine saldırması panik oluşturdu. Güreşlerde kendi kategorisinde birinci olan 650 kiloluk "Canboğa" isimli boğa, kutlamalar sırasında horon oynayan kalabalığın arasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu'na saldırdı. Boğa, darbesiyle yere düşen sahibini boynuz darbeleriyle hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından alanda kısa süreli panik yaşandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle boğa kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralı Hacıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı boğa sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise tribündeki izleyeciler tarafından görüntülendi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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