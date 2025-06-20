Arnavutköy'deki yangında büyük zarar: Fabrika tamamen küle döndü

Arnavutköy'deki yangında büyük zarar: Fabrika tamamen küle döndü
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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın, fabrikada büyük zarara yol açtı. Yangın sonrası yapılan havadan görüntülemelerde, geniş bir alanın küle döndüğü ve bazı bölümlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın nedeniyle milyonlarca liralık maddi hasar tahmin ediliyor.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olay yerinde havadan yapılan görüntüleme, fabrikanın uğradığı büyük zararı gözler önüne serdi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın geniş bir alanının tamamen küle döndüğü, çatının çöktüğü ve bazı bölümlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangın, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda, dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda etkili olan alevler gece boyunca süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı. Ancak yangın nedeniyle fabrikada milyonlarca liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

Öte yandan fabrika bahçesinde tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan teknik inceleme devam ederken, dron kamerasıyla çekilen görüntülerde alanın büyük kısmının hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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