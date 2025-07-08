Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile 1 kişi, 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ceza yazılmaması karşılığında 120 bin Euro talep ettikleri belirlenen SGK müfettişleri, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 90 bin Euro rüşvet parası ile birlikte yakalanan 2'si müfettiş 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA