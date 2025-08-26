Antalya'da Orman Mühendisine Nitelikli Dolandırıcılıktan Tutuklama
Antalya'da bir orman mühendisi, 2020-2024 yılları arasında 8.5 milyon lirayı sahtecilik yaparak başka hesaplara aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Şirketin finansal kayıtlarındaki usulsüzlük üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı.
Antalya'da bir şirkette görevli orman mühendisi, 2020-2024 yılları arasında sahtecilik yaparak başka hesaplara 8 milyon 500 bin lira aktardığı gerekçesiyle tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şirketin finansal kayıtlarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüpheli B.G.'nin sahtecilikle şirketin parasını farklı hesaplara aktardığı belirlendi.
Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa