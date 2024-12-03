Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum! Esad'a önemli bir çağrısı var

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında karar belli oldu! İşte verilen ceza

Antalya'da Marketine Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda kimse yaralanmadı, ancak iş yerinde hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz iki kişi motosikletle kaçtı.

Antalya'da markete gece yarısı silahlı saldırı

İşyeri sahibi sabah gelince işyerinin kurşunlandığını anladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay, Orta Mahalle Tuzlaburun Caddesinde gece saat 02: 40 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine pompalı silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde olayın gerçekleştiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.Polis olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Halis Karataş, " Sabah dükkanı açmaya geldim, alarmı devre dışı bıraktım. Baktım her taraf can kırığı şok oldum. Sağa sola bakıyorum kırık cam yok. Sonradan fark ettim mermi izlerini. Daha sonra emniyete haber verdik. Geldiler incelediler. Bizde şikayetçi olduk. 8 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.