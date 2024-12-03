Antalya'da Marketine Silahlı Saldırı

Antalya'da markete gece yarısı silahlı saldırı

İşyeri sahibi sabah gelince işyerinin kurşunlandığını anladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay, Orta Mahalle Tuzlaburun Caddesinde gece saat 02: 40 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine pompalı silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde olayın gerçekleştiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.Polis olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Halis Karataş, " Sabah dükkanı açmaya geldim, alarmı devre dışı bıraktım. Baktım her taraf can kırığı şok oldum. Sağa sola bakıyorum kırık cam yok. Sonradan fark ettim mermi izlerini. Daha sonra emniyete haber verdik. Geldiler incelediler. Bizde şikayetçi olduk. 8 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" diye konuştu.