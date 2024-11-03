Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kaçak Tütün Satışına Baskın: 860 Kilo Tütün ve 38 Bin Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmede yapılan denetimlerde 860 kilo tütün ve 38 bin 181 makaron ele geçirildi. TAPDK satış belgesi olmadan yapılan satışlar nedeniyle işletmeye 83 bin 709 lira ceza kesildi.

Antalya'da bir işletmede 860 kilo tütün ile 38 bin makaron ele geçirilirken, TAPDK satış belgesi olmayan işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası uygulandı, işletici hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Alanya İlçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma ekiplerince A.Ü. isimli vatandaşın işletmeci olduğu bir işletmede elektronik sigara kiti ve bandrolsüz sigara satıldığı tespit edildi.

İşletmede yapılan aramada ise 38 bin 181 makaron ve 860 kilo tütün ele geçirildi. Ayrıca işletmede yapılan kontrolde TAPDK satış belgesi olmadan tütün mamulü satışı yapıldığı tespit edilerek 83 bin 709 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. İşletmeci hakkında adlı ve idari işlemlere başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

"Soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.