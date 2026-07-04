Haberler

Alanya ve Manavgat'ta kaçak içki operasyonu: 208 litre ele geçirildi

Alanya ve Manavgat'ta kaçak içki operasyonu: 208 litre ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 işletmenin deposunda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda iki ayrı ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda toplam 208 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda