Alanya ve Manavgat'ta kaçak içki operasyonu: 208 litre ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 işletmenin deposunda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya'da jandarma ekiplerince Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda iki ayrı ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda toplam 208 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA