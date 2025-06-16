Antalya'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu: 16 Bin Parça Ele Geçirildi

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Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen 16 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 16 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen güneş gözlüklerine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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