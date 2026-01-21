Antalya'da 852 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 852 litre kaçak alkol ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde 1 şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 852 litre kaçak alkol, 176 adet kaçak elektronik sigara, 235 paket kaçak sigara ve 361 adet muhtelif cinste kaçak cinsel içerikli gıda ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA