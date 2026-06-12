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Şüpheli, dolandırıcılık parasını çekerken suçüstü yakalandı

Şüpheli, dolandırıcılık parasını çekerken suçüstü yakalandı
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Antalya'da polis, hesabını dolandırıcılıkta kullandırdığı belirlenen şüpheliyi bankadan para çekerken suçüstü yakaladı. 324 bin liralık dolandırıcılık olayıyla bağlantılı şüpheli tutuklandı.

Antalya'da polis ekipleri, hesabını dolandırıcılık olaylarında kullandırdığı belirlenen şüpheli, bankada para çekmeye geldiği sırada suçüstü yakaladı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, şüphelinin bankadan para çekmek üzere geleceği bilgisi üzerine banka içerisinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Şüpheli E.S.D., parayı çekmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, il dışında yaşayan müşteki S.B.'nin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce yönlendirilerek toplam 324 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Dolandırıcılık kapsamında gönderilen paranın 100 bin liralık kısmının şüpheli E.S.D.'nin banka hesabına havale edildiği tespit edildi.

Banka görevlileriyle kurulan irtibat sonucu, müştekinin gönderdiği 100 bin liraya bloke konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli E.S.D. tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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