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Antalya Alanya'da giyim mağazasında taklit ürünlere polis denetiminde el konuldu

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Antalya Alanya'da giyim mağazasında taklit ürünlere polis denetiminde el konuldu
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Antalya Alanya'da Şekerhane Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında taklit ürün satıldığı iddiası üzerine marka avukatları ve polis denetim yaptı; imitasyon ürünlere el konuldu. Mağaza sahibi Ü.Ö. ise denetimlere tepki göstererek çözüm odaklı yasal düzenleme gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir giyim mağazasında, taklit (imitasyon) ürün satıldığı ihbarı üzerine marka avukatları ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Olay, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada taklit ürün satıldığı yönündeki ihbar üzerine marka avukatları ile polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekibinin mağaza önünde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, polis ekipleri ve marka avukatları iş yerinde arama yaptı. İmitasyon olduğu belirlenen ürünlere el konuldu.

Denetim sırasında mağaza sahibi Ü.Ö., marka avukatlarının sık sık denetim gerçekleştirmesine tepki göstererek, denetimlerin çözüm odaklı bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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