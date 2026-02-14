Haberler

Ankara ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarından 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait büyük miktarda mal varlığına el konuldu.

Ankara ve Diyarbakır'da; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Ankara ve Diyarbakır'da; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanan 32 şüphelinin hesaplarında 25 Milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulan şüphelilerin 18'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama' suçunu da örgütlü olarak işleye şüphelilere ait, 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el kondu. Operasyonlar sonucu; farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları ortaya çıktı

Şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. - ANKARA

