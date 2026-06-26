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Başkentte yasadışı dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı kararı

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Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan bir orgaenize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 53 şüpheliden 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda tespit edilen organize suç örgütü tarafından; yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığınca; 26 Haziran 2026 günü Organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla Ankara merkezli 8 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 37 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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