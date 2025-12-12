Haberler

Jandarmadan sahte ilaç operasyonu: 13 buçuk milyon liralık malzemelere el konuldu

Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sahte ilaç üretimi yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonla 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin adet sahte etiket ele geçirdi. Operasyonda M.T.R. ve A.D. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sahte ilaç üretimi yapan iş yerine gerçekleştirilen operasyon sonucu yaklaşık 13 buçuk milyon lira değerindeki 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin adet sahte etiket ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerindeki 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin adet sahte etiket ele geçirildi.

Öte yandan M.T.R. ve A.D. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

500

