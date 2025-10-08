MSB'ye rüşvet operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi.

27 ŞÜPHELİ 'RÜŞVET'TEN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.