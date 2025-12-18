Ankara merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 12 müştekiden toplamda 50 milyon lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli illerinde operasyon gerçekleştirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı. - ANKARA