Ankara'da Hafriyat Kamyonuna Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Çakmak (29), 06 DUM 858 otomobil ile 06 GA 0755 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpma sonucunda Çakmak otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri sürücü Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak, olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle götürüldü. - ANKARA