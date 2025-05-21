Ankara'da 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Malatya'dan Kocaeli'ye kaçak tütün sevkiyatı yapan bir tırda 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da bir tırda yapılan aramada 9 milyon lira değererinde 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Malatya'dan Kocaeli'ye kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli bir tırı Kahramankazan ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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