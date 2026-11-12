Ambrey, Hürmüz çıkışlı yük gemisinin BAE açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi

Ambrey, Hürmüz çıkışlı yük gemisinin BAE açıklarında saldırıya uğradığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ambrey, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisinin BAE'nin Ras Al-Khaimah kentinin 14 deniz mili kuzeybatısında saldırıya uğradığını bildirdi. Şirket, kıçtan isabet alan geminin makine dairesinde yangın çıktığını, yaralanan olmadığını ve çevre kirliliği yaşanmadığını aktardı.
Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında saldırıya uğradı.
Hürmüz Boğazı'nda yük gemilerine yönelik saldırılar sürüyor. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisinin, BAE'nin Ras Al-Khaimah kentinin 14 deniz mili kuzeybatısında saldırıya uğradığını bildirdi.
Ambrey, kıç kısmından isabet alan geminin makine dairesinde yangın çıktığını, ancak olayda yaralanan olmadığını ve çevre kirliliği yaşanmadığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı