Haberler

Amasya merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

Amasya merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda, yaklaşık 1.3 milyar TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Amasya merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen şüpheli şahısların yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri ve hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL hesap hareketliliğinin olduğu MASAK raporuyla tespit edildi. Polis tarafından Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 adet ata altın, 17 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet bilgisayar kasası, 4 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet USB bellek, 1 adet banka kartı, 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı