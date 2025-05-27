Alman Turistin Kapkaç Kovuşturması Antalya'da Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Alman Turistin Kapkaç Kovuşturması Antalya'da Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir Alman turist Türk bayrağı almak isterken kapkaç olayına maruz kaldı. Kapkaççının peşinden koşan turist, esnafın yardımıyla şüpheliyi yakaladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, turist parasını geri almasına rağmen şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, semt pazarında alışveriş yapan Alman turist, Türk bayrağı almak istediği şahsın kapkaçına uğradı. Alman turist, 300 eurosunu alarak kaçan şahsın peşinden dakikalarca koştu. Durumu fark eden bir esnaf da olaya dahil oldu ve kapkaç şüphelisini kovalamaca sonucu yakaladı. Yaşanan kovalamaca anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manavgat'ta eşiyle birlikte geldiği Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yapan Alman uyruklu Marit Breustedt isimli turist, yanlarına gelen ve Türk bayrağı satmak isteyen şahsın kapkaçına uğradı. Şahıstan bayrak almak için duran Alman turist, cüzdanını çıkartarak şahsa 1 euro vermek isterken kimliği belirsiz şahıs, turistin 300 eurosunu alarak kaçmaya başladı. Eşi ile birlikte kapkaççının peşinden koşan Breustedt, bir süre sonra yorularak durdu. Durumu fark ederek kapkaççıyı kovalamayı sürdüren Ahmet Doru isimli esnaf, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.

Kovalamaca anları güvenlik kamerasında

Alman turistin yanına getirilen ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen kapkaç şüphelisi, turistlere parasını geri verdi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın 2 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Marit Breustedt, parasını geri almış olmasına rağmen kapkaç suçlusunun cezasını çekmesi için karakola giderek şikayette bulundu. Olay anı ve yaşanan kovalamaca anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa A., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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