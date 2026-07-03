İzmir'de gemide yaklaşık 200 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6,6 milyon TL olan 199,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aliağa ilçesinde limana demirleyen bir ticari gemide yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 6,6 milyon TL olan tam 199,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin ifadesi alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı