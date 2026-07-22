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Antalya'da kaçak tütün operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Antalya'da kaçak tütün operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 10 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda, 10 bin 680 makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede arama yapıldı. Aramada, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 10 bin 680 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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