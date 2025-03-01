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Akyurt'taki Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Akyurt'taki Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı
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Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Bedline yatak fabrikasında çıkan yangın sonrası işçiler tahliye edildi. Yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de bölgeye itfaiye araçları takviye için sevk edildi. Fabrikada bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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